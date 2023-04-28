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Дальнее зарубежье 28.04.2023 23:50

Япония отменит ограничения для пересечения границы, связанные с COVID-19

Япония отменяет большинство ограничений для пересечения границы, связанных с пандемией коронавируса COVID-19, в преддверии праздничной "Золотой недели", сообщает в пятницу Associated Press.

Начиная с субботы для въезда в Японию не нужно будет предоставлять свидетельства вакцинации от вируса или сделанный до отправления отрицательный тест на COVID-19. При этом все прибывающие с симптомами заболевания должны будут сдавать тест на коронавирус. После 8 мая эту меру также отменят, и тестирование будет проводиться на добровольной основе. В случае выявления вируса гости страны должны будут уйти на самоизоляцию.

Также в стране откажутся от особого правила, касающегося прибывающих из Китая, согласно которому среди них проводилось случайное тестирование.

Изначально власти страны планировали ввести эти изменения 8 мая, когда официальный статус COVID-19 будет понижен до обыкновенного инфекционного заболевания. Однако было принято решение отменить ограничения чуть раньше, чтобы успеть к "Золотой неделе", в которую в стране ожидается приток туристов.

"Золотыми неделями" называют недели в некоторых азиатских странах, на которые приходится череда праздников. В Японии она начинается 29 апреля в день рождения императора Хирохито.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, с начала пандемии в Японии было выявлено около 33,7 млн случаев заражения коронавирусом и около 74,5 тыс. смертей от заболевания.

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Тэги: ЯПОНИЯ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ, СНЯТИЕ


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