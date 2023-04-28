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Дальнее зарубежье 28.04.2023 21:20

ЕК ищет возможность ограничить экспорт ЕС в третьи страны, реэкспортирующие в РФ подсанкционные товары

В ЕС обсуждается возможность введения ограничений на экспорт некоторых товаров из Евросоюза в ряд третьих стран, которые, как предполагают в Брюсселе, реэкспортируют подсанкционную продукцию в Россию, сообщает в пятницу Financial Times со ссылкой на информированные источники.

"Европейская комиссия (ЕК) в самостоятельном порядке изучила юридический механизм, который позволил бы ей ограничивать продажи узкого спектра продуктов в некоторые третьи страны, поскольку она стремится закрыть лазейки, которые позволяют утечку запрещенных продуктов в Россию", - приводит издание слова своих собеседников.

По их мнению, это говорит о значительном умножении усилий ЕС по пресечению обхода санкций, направленных на то, чтобы убедить такие страны, как Турция и ОАЭ, а также государства Центральной Азии, принять более жесткие меры относительно реэкспорта подпадающих под санкции Евросоюза товаров.

При этом, отмечают источники газеты, некоторые государства-члены ЕС обеспокоены потенциальными последствиями инициативы ЕК, в том числе тем, как такие меры могут повлиять на отношения с третьими странами.

Обсуждение этого предложения в Брюсселе, по их словам, намечено на следующую неделю. Предполагается, что ЕС сначала разработает правовую базу, позволяющую идентифицировать продукты и страны, вызывающие подозрения Евросоюза, не называя их. После соответствующего предупреждения целевые продукты и пункты назначения экспорта могут быть добавлены к числу подлежащих экспортному контролю.

Предлагаемая схема могла бы быть реализована в рамках обсуждаемого 11-го пакета антироссийских санкций.

Вместе с тем, указывает издание, это вызывает большие вопросы, в том числе в отношении геополитических последствий ограничения торговли со странами, которые не принимают непосредственного участия в украинском конфликте, даже если предлагаемые меры будут носить целенаправленный и временный характер.

Так же неясно, как обеспечить совместимость ограничений с правилами мировой торговли и какие юридические процедуры потребуются для их вступления в силу, приводит газета мнение одного из дипломатов.

В любом случае, окончательное решение по конкретным мерам будет за государствами-членами, признают все в Брюсселе, где всё чаще повторяют, что арсенал санкций исчерпывает себя, и остается путь повышения их эффективности.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, ЭКСПОРТ, СИТУАЦИЯ


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