В Белом доме ожидают, что Байден и Си Цзиньпин в скором времени поговорят по телефону

В Белом доме рассчитывают, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут телефонный разговор в ближайшее время, сообщает NBC News со ссылкой на источники.
"Белый дом ожидает телефонного разговора Байдена и Си Цзиньпина в скором времени", - приводит телеканал слова неназванного представителя администрации США.
По его словам, стороны также работают над тем, чтобы организовать встречи министра торговли США Джины Раймондо и министра финансов США Джанет Йеллен с их китайскими визави.
Телеканал отмечает, что ряд бывших американских и западных чиновников обеспокоены отсутствием контактов между США и Китаем, в частности по военной линии. По их мнению, это может привести к "непреднамеренную кризису или конфликту".
Ранее в апреле представитель Совета небезопасности США Джон Кирби заявил, что США предпринимают усилия по снижению напряженности в отношениях с Китаем.
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