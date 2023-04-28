В Белом доме ожидают, что Байден и Си Цзиньпин в скором времени поговорят по телефону

В Белом доме рассчитывают, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут телефонный разговор в ближайшее время, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

"Белый дом ожидает телефонного разговора Байдена и Си Цзиньпина в скором времени", - приводит телеканал слова неназванного представителя администрации США.

По его словам, стороны также работают над тем, чтобы организовать встречи министра торговли США Джины Раймондо и министра финансов США Джанет Йеллен с их китайскими визави.

Телеканал отмечает, что ряд бывших американских и западных чиновников обеспокоены отсутствием контактов между США и Китаем, в частности по военной линии. По их мнению, это может привести к "непреднамеренную кризису или конфликту".

Ранее в апреле представитель Совета небезопасности США Джон Кирби заявил, что США предпринимают усилия по снижению напряженности в отношениях с Китаем.