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Регион 28.04.2023 19:45

Франция будет поддерживать европейскую перспективу Грузии - глава французского МИД

Франция твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии, поможет ей интегрироваться в Европу, заявила в пятницу на брифинге в Тбилиси министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Она обратила внимание на данные опросов, по которым 85% населения Грузии желает интеграции своей страны в евроатлантические структуры.

"Такие данные заставляют нас задуматься и дают возможность видеть перспективу Грузии в Европе. Этот процесс уже начался, и мы обязательно поможем Грузии на этом пути", - сказала Колонна.

Она призвала руководство Грузии продолжить усилия "по возвращению мира на Южном Кавказе".

Глава МИД Франции посетила Грузию в ходе турне по странам Южного Кавказа - Армении и Азербайджана.

Вечером в пятницу Колона встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Гарибашвили.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ФРАНЦИЯ, МИД, ЕВРОПА


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