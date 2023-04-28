Франция будет поддерживать европейскую перспективу Грузии - глава французского МИД

Франция твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии, поможет ей интегрироваться в Европу, заявила в пятницу на брифинге в Тбилиси министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.
Она обратила внимание на данные опросов, по которым 85% населения Грузии желает интеграции своей страны в евроатлантические структуры.
"Такие данные заставляют нас задуматься и дают возможность видеть перспективу Грузии в Европе. Этот процесс уже начался, и мы обязательно поможем Грузии на этом пути", - сказала Колонна.
Она призвала руководство Грузии продолжить усилия "по возвращению мира на Южном Кавказе".
Глава МИД Франции посетила Грузию в ходе турне по странам Южного Кавказа - Армении и Азербайджана.
Вечером в пятницу Колона встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Гарибашвили.
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