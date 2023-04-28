Цены на нефть ускорили рост

Цены на нефть усилили рост вечером в пятницу.
Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:02 мск составляет $79,06 баррель, что на $0,69 (0,88%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Срок биржевого обращения июньских контрактов завершается с закрытием рынка в пятницу. Более активно торгуемые июльские фьючерсы выросли в цене на $0,83 (1,06%), до $79,05 за баррель.
Цена фьючерсов на WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,66 (0,88%), до $75,42 за баррель.
Трейдеры продолжают оценивать статданные из еврозоны.
Экономика 19 стран валютного блока в первом квартале выросла на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления ЕС. В годовом выражении объем ВВП еврозоны увеличился на 1,3%.
Между тем глава Exxon Mobil Даррен Вудс в интервью CNBC заявил, что нефтяная отрасль может быть весьма успешной при нынешнем уровне цен. Компания в пятницу отчиталась о рекордной прибыли и росте добычи примерно на 4% в первом квартале.
Аналитики Zaner в числе сдерживающих рынок факторов отмечают укрепление доллара и ожидания более слабого спроса на энергоносители. Также они указывают на увеличение закупок венесуэльской нефти американскими компаниями.
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