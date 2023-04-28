Украина получила очередной грант от США на $1,25 млрд на поддержку бюджета

Очередной транш грантового финансирования США в размере $1,25 млрд поступил в государственный бюджет Украины, сообщило министерство финансов.

Денежные средства поступили в рамках проекта Всемирного банка по поддержке государственных расходов на укрепление административного потенциала (Public Expenditures for Administrative Capacity Endurance, PEACE) на Украине.

Согласно сообщению ведомства, Украина с начала военных действий получила от США уже $16,7 млрд в форме грантов.

"Партнерство с США и командой Всемирного банка позволяет правительству Украины финансировать первоочередные социальные расходы в полном объеме. В то же время помощь в форме грантов не увеличивает долговую нагрузку и способствует стабилизациям финансовой системы", - отметил министр финансов Сергей Марченко, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что внешние потребности в финансировании госбюджета Украины в 2023 году составляют свыше $42 млрд.

С начала этого года к 26 апреля, по данным Минфина, финансирование от международных партнеров уже достигло $15,285 млрд ($32,144 млрд за весь прошлый год). В том числе в этом году от США было получено $3,5 млрд в виде грантов. Крупные кредиты также предоставили ЕС - $6,501 млрд, МВФ - $2,706 млрд и Канада - $1,757 млрд. Внутреннее финансирование за счет ОВГЗ в этом году составило $4,839 млрд.