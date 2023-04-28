Минниханов предложил Джаббарову открыть генконсульство Азербайджана в Казани

Министр экономики Азербайджана Микайыл Джаббаров в пятницу провел встречу с Раисом Республики Татарстан РФ Рустамом Миннихановым.

"Минниханов в ходе встречи подчеркнул, что у Азербайджана и Татарстана как региона России есть большой потенциал для расширения торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия", - говорится в сообщении пресс-службы Раиса Татарстана.

Говоря о международном сотрудничестве, Минниханов напомнил, что в Казани уже открыты генконсульства Казахстана, Узбекистана, Туркменистана.

"Будем рады рассмотрению нашего предложения об открытии в Казани и Генерального консульства Азербайджанской Республики", - сказал он.

Было также отмечено, что по итогам прошлого года татарстано-азербайджанский товарооборот превысил $125 млн, с ростом к предыдущему периоду.

"Активно идет работа по линии ведущих промышленных предприятий и компаний. Татарстан экспортирует в Азербайджан сельскохозяйственную, фармацевтическую, бумажную продукцию, древесину и её производные. В свою очередь, импорт из Азербайджана - это нефтепродукты, минералы, плодоовощная продукция. Важно активнее использовать транспортные и логистические возможности Волжско-Каспийского бассейна", - заявил Минниханов.

Он подчеркнул, что возможностей для сотрудничества с Азербайджаном много, в первую очередь, - в области экономики.

"Предполагается усилить взаимодействие в сфере энергетики и промышленности, автомобилестроения, вертолетостроения и судостроения, нефтехимии, газомоторного топлива, медицины, сельского хозяйства, информатизации, развития особых экономических зон, логистики. Наша республика открыта для инвестиций, инноваций, является точкой входа на рынок страны зарубежных компаний", - подчеркнул Минниханов.

Он также пригласил Азербайджан принять участие в работе Группы стратегического видения "Россия - Исламский мир, а также пригласил азербайджанских коллег принять участие в Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum" 18-19 мая текущего года.

Н.Аббасова