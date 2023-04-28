Проходящий лечение Эрдоган третий день подряд отменяет предвыборные мероприятия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу вновь не принял участие в запланированных ранее мероприятиях в рамках своей предвыборной программы, сообщают турецкие СМИ.
Таким образом, это уже третий день, когда Эрдоган, который во вторник вечером почувствовал себя плохо, отменяет митинги.
При этом в пятницу Эрдоган в форме видеообращения выступил на церемонии открытия моста в городе Адана.
Накануне президент Турции впервые после сообщений об ухудшении самочувствия появился на мероприятии: он принял участие по видеосвязи в церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок 1 турецкой АЭС "Аккую".
Во вторник появились сообщения о том, что Эрдоган почувствовал себя плохо. В среду он сообщил, что по рекомендации врачей останется дома.
По данным ряда СМИ, речь шла об остром расстройстве пищеварения. По словам вице-президента Турции Фуата Октая, у Эрдогана была "легкая простуда".
Президентские и парламентские выборы пройдут в Турции 14 мая. Если ни один кандидат на пост главы государства не получит абсолютное большинство в первом туре, то через два недели будет проведен второй тур. В него выйдут два кандидата, набравшие больше всего голосов в первом.
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