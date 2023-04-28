В Карабахе трое сотрудников RPS Energy скончались, подорвавшись на противотанковой мине

Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила о гибели троих человек в пятницу в результате взрыва мины на территории Тертерского района (Карабахский экономический район).

"В Тертерском районе Азербайджана трое сотрудников компании RPS Energy Ltd. скончались, подорвавшись на противотанковой мине. Взрыв произошел на неочищенной от мин территории, в направлении села Тапгарагойунлу", - говорится в сообщении.

"По данному факту Тертерской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по соответствующей статье", - отмечает ведомство.

По информации Агентства по разминированию (ANAMA), в результате взрыва скончались: Надир Юсифов, Сахавет Гозалов и Фарид Садиев.

В Генпрокуратуре сообщили, что после Второй Карабахской войны 2020 года в Азербайджане при подрыве на минах, установленных армянской стороной, погибли 53 человека, 244 - пострадали.

Н.Аббасова