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Регион 28.04.2023 22:45

Иран нацелен проводить учения ВМС с партнерами по ШОС - министр

Иран стремится взаимодействовать с партнерами по ШОС в оборонной сфере и в частности - проводить совместные военно-морские учения, заявил в пятницу иранский министр обороны Мохаммад-Реза Аштиани

По сообщению агентства "Тасним", выступая с речью в Дели на встрече министров обороны стран ШОС, глава иранского оборонного ведомства также заявил, что в Тегеране стремятся наладить с партнерами обмен разведывательной информацией и опытом борьбы с терроризмом и реагирования на природные катастрофы.

Аштиани добавил, что "с учетом появления новых угроз необходимо, чтобы ШОС приняла необходимые и долгосрочные меры по созданию соответствующих структур в области киберобороны".

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Тэги: ИРАН, ШОС, ОБОРОНА, ИНИЦИАТИВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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