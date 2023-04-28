Иран нацелен проводить учения ВМС с партнерами по ШОС - министр

Иран стремится взаимодействовать с партнерами по ШОС в оборонной сфере и в частности - проводить совместные военно-морские учения, заявил в пятницу иранский министр обороны Мохаммад-Реза Аштиани
По сообщению агентства "Тасним", выступая с речью в Дели на встрече министров обороны стран ШОС, глава иранского оборонного ведомства также заявил, что в Тегеране стремятся наладить с партнерами обмен разведывательной информацией и опытом борьбы с терроризмом и реагирования на природные катастрофы.
Аштиани добавил, что "с учетом появления новых угроз необходимо, чтобы ШОС приняла необходимые и долгосрочные меры по созданию соответствующих структур в области киберобороны".
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