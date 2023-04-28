В Азербайджане выявлено 49 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 49 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 831,316 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 68 случаях заражения.

За минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции скончались три человека. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 238 человек.

От COVID-19 вылечились 820,834 тыс. (+23 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 244 человека.

За сутки медики провели 1 081 тест на коронавирус против 1 437 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 588,338 тыс. тестов на COVID-19.

Н.Аббасова