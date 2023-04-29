В Узбекистане в субботу «день тишины» на референдуме по поправкам в Конституцию, досрочно проголосовало более 611 тыс. граждан страны

В Узбекистане на референдуме по поправкам в Конституцию досрочно проголосовало более 611 тыс. человек, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан" из Ташкента.

"На референдуме в Республике Узбекистан досрочно проголосовали 611 320 граждан. Из них на территории республики проголосовали 452 044 человек, за рубежом - 159 276 человек", - отметили агентству в ЦИК.

Досрочное голосование проходило с 19 по 26 апреля. Основной день референдума - 30 апреля.

В субботу по всей стране объявлен "день тишины".

Поправки в Конституцию усиливают функции парламента по назначению руководителей надзорных и правоохранительных органов, а часть полномочий президента переходит к высшему законодательному органу. Кроме этого, срок президентства предлагается увеличить с 5 до 7 лет.

Судей Конституционного суда предлагается избирать на десятилетний срок без права на переизбрание. Конституционный суд избирает на пятилетний срок из своего состава председателя Конституционного суда и его заместителя.

Большой пакет поправок в основной закон направлен на дальнейшую либерализацию экономики страны.

Для голосования создано 10 758 участков, 55 из которых в 39 зарубежных странах. Планируется, что всего в голосовании примут участие около 20 млн граждан Узбекистана.

А.Азизов