Товарооборот Азербайджана и Евросоюза в январе-феврале вырос на 2,3%

Товарооборот между Азербайджаном и странами Европейского союза (ЕС) за январь-февраль 2023 года вырос на 2,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 4 млрд 89,522 млн евро.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Евростате, в феврале товарооборот между Азербайджаном и ЕС составил 1 млрд 750,636 млн евро (-19,6% от показателя февраля 2022 года). Согласно статданным, экспорт из Азербайджана в страны ЕС в феврале 2023 года составил 1 млрд 562,459 млн евро (спад на 24% год к году), в январе-феврале текущего года - 3 млрд 672,991 млн евро (спад на 2,6%). В свою очередь, импорт в Азербайджан из стран ЕС в феврале 2023 года составил 188,177 млн евро (рост на 54,4% г/г), в январе-феврале - 416,530 млн евро (рост в 1,8 раза).
Таким образом, положительное сальдо Азербайджана в экспортно-импортных отношениях со странами ЕС в январе-феврале текущего года составило 3 млрд 256,461 млн евро (спад на 8,1% к январю-февралю 2022 года).
В 2022 году товарооборот Азербайджана и стран ЕС достиг рекордных 33 млрд 154,208 млн евро (рост в 2,3 раза по сравнению с 2021г). Экспорт Азербайджана вырос в 2,4 раза и достиг рекордных 31 млрд 107,429 млн евро, импорт - на 39,4%, до 2 млрд 46,779 млн евро. Положительно сальдо Азербайджана в торговых отношениях с ЕС в 2022 году составило 29 млрд 60,650 млн евро, что в 2,5 раза больше показателя за 2021 год.
Р.Керимов
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