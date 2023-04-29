Президент Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прибыл с рабочим визитом в Стамбул, сообщает сайт главы азербайджанского государства. В аэропорту Стамбула, где развевались государственные флаги двух стран, Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву встречали министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк и другие официальные лица. В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».