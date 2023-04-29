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Инфраструктура и тендеры 29.04.2023 11:58

Təmiz Şəhər закупает спецтехнику на 205 тыс. манатов

ОАО Təmiz Şəhər направит 205,32 тыс. манатов на закупку спецтехники.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на портал госзакупок www.etender.gov.az, поставщиком спецтехники является ООО "Baku Automation and Construction Group".

По условиям, контракт включает поставку 24 единиц спецтехники, включая 12 бульдозеров и 12 подъемных кранов.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КОМПАНИЯ, СПЕЦТЕХНИКА, ЗАКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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