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Дальнее зарубежье 29.04.2023 12:58

Совет безопасности осудил запрет на работу афганских женщин в ООН

В своей резолюции Совет безопасности ООН осудил решение властей Афганистана запретить афганским женщинам работать в Организации Объединенных Наций и призвал лидеров "Талибана" без промедления отказаться от этого шага, сообщает сайт ООН.

В сообщении говорится, что резолюция, принятая единогласно, призывает к "полному, равноправному, значимому и безопасному участию женщин и девочек [в общественной жизни] в Афганистане" и предлагает всем странам и организациям, имеющим влияние на де-факто власти этой страны, "содействовать срочному пересмотру" политики, которая ущемляет права женщин.

В декабре прошлого года "Талибан" издал указ, запрещающий женщинам Афганистана работать в НПО, а в этом месяце распространил свой запрет и на женщин, работающих в Организации Объединенных Наций.

В ООН считают, что запрет противоречит международному праву.

28,3 млн человек в Афганистане нуждаются в помощи в этом году, в ОНН на эту помощь запросили $4,6 млрд. На данный момент получено менее пяти процентов этой суммы.

В резолюции Совета безопасности выражена "глубокая озабоченность" стран-членов Совета по поводу запрета на работу женщин в ООН. Отмечается, что это "негативно и серьезно повлияет" на операции ООН по оказанию помощи по всей стране, "включая предоставление жизненно важной поддержки и основных услуг наиболее уязвимым слоям населения".

Авторы документа предупреждают, что, если запрет не будет снят, миссия ООН не сможет в полной мере осуществлять деятельность, предусмотренную ее мандатом. В резолюции подчеркивается, что запрет "является беспрецедентным в истории Организации Объединенных Наций".

Совет поддержал работу миссии ООН в Афганистане и призвал все заинтересованные стороны, включая руководство "Талибана", "обеспечить защиту, безопасность и свободу передвижения сотрудников Организации Объединенных Наций и связанного с ней персонала".

Движение "Талибан" лишило женщин и девочек многих прав, в том числе посещать школу и университет и ввело для них ограничения на передвижение и работу вне дома.

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Тэги: ООН, АФГАНИСТАН, ЖЕНЩИНЫ, РАБОТА


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