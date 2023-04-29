В Азербайджане будет создан центр «Байрактар» - Алиев

В ближайшем будущем в Азербайджане будет создан центр "Байрактар"

Об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на Аэрокосмическом и технологическом фестивале "ТЕХНОФЕСТ" в Стамбуле, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

"Когда в начале этого месяца, 3 апреля Сельчук бей находился в Азербайджане, мы поговорили о нашем будущем сотрудничестве и договорились о создании в Азербайджане центра "Байрактар". Иншаллах, в ближайшем будущем в Азербайджане будет создан центр "Байрактар", - подчеркнул глава государства.

Алиев также отметил, что во время пребывания в Баку Сельчук Байрактар преподнес ему в подарок модель "Кызылэльма", выразив надежду, что в ближайшее время в небе Азербайджана будет и этот реактивный БПЛА.

В.Алиев