Эрдоган объявил имя первого турецкого астронавта, который отправится на МКС в этом году

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал имя турецкого астронавта, который в ноябре этого года отправится на Международную космическую станцию (МКС) в рамках третьей миссии коммерческих астронавтов компании Axiom Space.

"На Международную космическую станцию отправится наш брат Альпер Гезеравджы, героический турецкий пилот, который добился значительных успехов во время службы в командовании наших Военно-воздушных сил", - заявил Эрдоган, выступая в субботу на фестивале TEKNOFEST.

"Дублёром выбран наш брат Тува Джихангир Атасевер - - инженер в области разработки ракет-носителей в компании Roketsan", - добавил президент Турции.

В сентябре 2022 года глава Турецкого космического агентства Сердар Хусейн Йылдырым сообщил, что первый в истории турецкой космонавтики астронавт отправится на МКС в 2023 году.

По его словам, будущая миссия является частью "дорожной карты" развития Турции в космической сфере на следующие 10 лет, в которую, помимо прочего, входят миссии на низкой околоземной орбите и Луне, а также разработка спутниковых систем международного уровня.