Контракт на проведение Гран-при Азербайджана продлен до 2026 года

В «Формуле-1» в субботу объявили о подписании нового трехлетнего контракта на проведение Гран-при Азербайджана до 2026 года.

«Формула-1» объявила, что Гран-при Азербайджана останется в календаре до 2026 года, с подписанием нового трехлетнего соглашения», - говорится в сообщении.

«Королевские гонки» проводятся в Баку с 2016 года, с 2017 года - под названием Гран-при Азербайджана.

Р.Керимов