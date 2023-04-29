В Германии украинских военных готовят к контрнаступлению

Немецкие инструкторы готовят украинских военных к условиям боя в населенных пунктах в преддверии планируемого Киевом контрнаступления. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на источники.
Как уточняет издание, обучение проходит на дюжине военных баз по всей Германии, и, помимо подготовки к боям в населенных пунктах, украинских солдат также учат управлению танками Leopard 2 и самоходными гаубицами Panzerhaubitze 2000.
По информации Bild, всего на базах ФРГ сейчас находятся более 1000 украинских военнослужащих.
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил в интервью испанской газете la Vanguardia, что передача Украине дополнительных 80 танков Leopard 1 немецкого производства начнется в середине 2023 года.
В.Алиев
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