В Германии украинских военных готовят к контрнаступлению

Немецкие инструкторы готовят украинских военных к условиям боя в населенных пунктах в преддверии планируемого Киевом контрнаступления. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на источники.

Как уточняет издание, обучение проходит на дюжине военных баз по всей Германии, и, помимо подготовки к боям в населенных пунктах, украинских солдат также учат управлению танками Leopard 2 и самоходными гаубицами Panzerhaubitze 2000.

По информации Bild, всего на базах ФРГ сейчас находятся более 1000 украинских военнослужащих.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил в интервью испанской газете la Vanguardia, что передача Украине дополнительных 80 танков Leopard 1 немецкого производства начнется в середине 2023 года.

В.Алиев