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Регион 29.04.2023 19:00

Эрдоган заявил об улучшении своего состояния

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала CNN Türkзаявил, что состояние его здоровья стало намного лучше.

"Слава Богу, намного лучше", - ответил турецкий лидер на вопрос корреспондентки Фульи Озтюрк о своем самочувствии.

В момент интервью Эрдоган находился в электромобиле TOGG отечественного производства с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Эрдоган почувствовал себя плохо 25 апреля в ходе прямого эфира, когда давал интервью местным телеканалам. Трансляцию прервали после того, как журналист начал задавать турецкому лидеру вопрос о будущих перестановках в правительстве. На следующий день все официальные мероприятия с участием Эрдогана были отменены.

В.Алиев

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, САМОЧУВСТВИЕ


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