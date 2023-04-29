Серхио Перес выиграл спринт в Баку

Пилот Red Bull Серхио Перес в субботу одержал в Баку победу в первой спринтерской гонке чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-1» этого года.

Второе место занял гонщик Ferrari Шарль Леклер, третьим стал пилот Red Bull Макс Ферстаппен.

Гран-при Азербайджана «Формулы-1» 2023 года проходит в Баку с 28 по 30 апреля. «Королевские гонки» проводятся в Баку с 2016 года, с 2017 года - под названием Гран-при Азербайджана.

Р.Керимов