Серхио Перес выиграл спринт в Баку

Пилот Red Bull Серхио Перес в субботу одержал в Баку победу в первой спринтерской гонке чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-1» этого года.
Второе место занял гонщик Ferrari Шарль Леклер, третьим стал пилот Red Bull Макс Ферстаппен.
Гран-при Азербайджана «Формулы-1» 2023 года проходит в Баку с 28 по 30 апреля. «Королевские гонки» проводятся в Баку с 2016 года, с 2017 года - под названием Гран-при Азербайджана.
Р.Керимов
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