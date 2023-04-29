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Дальнее зарубежье 29.04.2023 20:03

Зеленский обещал начать контрнаступление, не дожидаясь поставок западных истребителей F-16

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина начнет контрнаступление, не дожидаясь поставок американских многофункциональных истребителей четвертого поколения F-16. Его слова приводит украинская газета Klymenko Time.

"Мы будем начинать еще до того, как у нас появятся F-16", - сказал украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что эти поставки очень бы помогли Украине, но затягивать контратаку больше невозможно.

Глава государства указал, что не стоит опасаться реакции России на передачу Украине боевой авиации, так как "самое страшное уже случилось".

Ранее Зеленский заявил, что в ходе контрнаступления ВСУ планируют вернуть Крым под контроль Киева. Однако, подчеркнул он, успех предприятия зависит от количества вооружений, которые поставят западные страны.

В.Алиев

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ, F/16


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