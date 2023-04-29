Пригожин пригрозил выходом ЧВК «Вагнер» из Бахмута

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что их подразделения могут быть выведены из Бахмута из-за острой нехватки боеприпасов. Об этом он сказал интервью военному корреспонденту Семену Пегову, опубликованном на канале проекта WarGonzo в «Дзен.Видео».

По словам Пригожина, нужно срочно принять решение о целесообразности нахождения бойцов ЧВК «Вагнер» в Бахмуте. Основатель ЧВК также сообщил, что направил в Минобороны РФ обращение и просьбу о помощи с устранением «снарядного голода».

Пригожин отметил, что «Вагнер» останется в Бахмуте, пока у бойцов ЧВК «есть последний патрон», однако их, по его словам, осталось мало и может хватить лишь на несколько дней.

«И если дефицит боеприпасов не будет восполнен, то мы вынуждены будем в организованном порядке либо выходить, либо остаться погибать», — заявил основатель ЧВК, отметив, что, скорее всего, часть подразделений «Вагнер» будет вынужден вывести с территории города.

В.Алиев