Серхио Перес нацелился на победу в Баку

Пилот Red Bull Серхио Перес в субботу прокомментировал победу в первой спринтерской гонке чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-1» этого года в Баку.

«Из-за этих непростых сессий на нас и на наши команды - инженеров, механиков, гонщиков - оказывалось большое давление. Основной нашей целью сегодня было набрать максимум очков, но мы знаем, что главная гонка завтра, - заявил Перес, слова которого приводятся на сайте организаторов гонки. - В завтрашней гонке я стартую третьим, это не идеально, но я буду стараться и бороться за победу».

Победитель Гран-при Азербайджана, этапа чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-1», проходящего в Баку с 28 по 30 апреля, станет известен в воскресенье. Лучшее время в квалификации Гран-при Азербайджана в пятницу показал пилот Ferrari Шарль Леклер. В первую тройку по итогам квалификации также вошли Макс Ферстаппен из Red Bull и его партнер по команде Серхио Перес.

«Королевские гонки» проводятся в Баку с 2016 года, с 2017 года - под названием Гран-при Азербайджана.

Р.Керимов