Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8726 RUR   0.0209 GBR   2.1223 TRY   0.0874

Цена на нефть

27.04 $/bbl +/- WTI 74.76 +0.46 Brent 78.22 +0.50

Спорт 29.04.2023 20:45

Серхио Перес нацелился на победу в Баку

Пилот Red Bull Серхио Перес в субботу прокомментировал победу в первой спринтерской гонке чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-1» этого года в Баку.

«Из-за этих непростых сессий на нас и на наши команды - инженеров, механиков, гонщиков - оказывалось большое давление. Основной нашей целью сегодня было набрать максимум очков, но мы знаем, что главная гонка завтра, - заявил Перес, слова которого приводятся на сайте организаторов гонки. - В завтрашней гонке я стартую третьим, это не идеально, но я буду стараться и бороться за победу».

Победитель Гран-при Азербайджана, этапа чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-1», проходящего в Баку с 28 по 30 апреля, станет известен в воскресенье. Лучшее время в квалификации Гран-при Азербайджана в пятницу показал пилот Ferrari Шарль Леклер. В первую тройку по итогам квалификации также вошли Макс Ферстаппен из Red Bull и его партнер по команде Серхио Перес.

«Королевские гонки» проводятся в Баку с 2016 года, с 2017 года - под названием Гран-при Азербайджана.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АВТОСПОРТ, Ф1


Похожие новости


Серхио Перес выиграл спринт в Баку Контракт на проведение Гран-при Азербайджана продлен до 2026 года Пилот Mercedes Расселл остался доволен результатом Гран-при Азербайджана в Баку Перес считает правильным решение пропустить вперед Ферстаппена во время Гран-при Азербайджана в Баку Триумфатор Гран-при Азербайджана объяснил победу в Баку скоростью своего болида Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Азербайджана «Формулы-1» Сошедший с дистанции Гран-при Азербайджана «Формулы-1» Леклер призвал разобраться в произошедшем Леклер признался, что не ожидал победы в квалификации Гран-при Азербайджана «Формулы-1» Пилот Ferrari Шарль Леклер завоевал поул-позишн на Гран-при Азербайджана «Формулы-1» Певцы Браун, Иглесиас и Фаррел Уильямс станут участниками концертной программы Гран-при Европы "Формулы-1" в Баку

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az