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Оборона 29.04.2023 21:00

ВС Азербайджана не причастны к ранению армянского военнослужащего - Минобороны

Минобороны Азербайджана опровергло распространенную армянской стороной информацию о ранении военнослужащего ВС Армении в направлении населенного пункта Диг якобы в результате обстрела подразделениями Азербайджанской Армии, сообщает оборонное ведомство Азербайджана.

"Это очередная дезинформация Армении. Очевидно, что дисциплина и внеуставные отношения среди личного состава армянской армии остаются серьезной проблемой", - говорится в заявлении министерства.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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