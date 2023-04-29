ВС Азербайджана не причастны к ранению армянского военнослужащего - Минобороны

Минобороны Азербайджана опровергло распространенную армянской стороной информацию о ранении военнослужащего ВС Армении в направлении населенного пункта Диг якобы в результате обстрела подразделениями Азербайджанской Армии, сообщает оборонное ведомство Азербайджана. "Это очередная дезинформация Армении. Очевидно, что дисциплина и внеуставные отношения среди личного состава армянской армии остаются серьезной проблемой", - говорится в заявлении министерства. ва

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