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Решения о визите Байдена в Финляндию пока нет - СМИ

В Белом доме готовят визит президента США Джо Байдена в Финляндию, однако окончательное решение еще не принято.

"Белый дом уже несколько месяцев ведет переговоры о визите, но окончательное решение пока не принято", - сообщает в субботу портал телерадиовещания Yle со ссылкой на новостной канал США NBC.

По словам одного из близких к администрации источников телекомпании, возможный визит в Финляндию может состояться в июле, когда в Вильнюсе пройдет саммит НАТО. Планируется, что во время этого визита Байден встретится с главами нескольких стран Северной Европы.

4 апреля Финляндия официально вступила в НАТО.

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Тэги: США, ФИНЛЯНДИЯ, ДЖОЗЕФ БАЙДЕН


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