Польша усилит защиту границы с Россией в районе Калининградской области

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий объявил об усилении защиты польско-российской границы в районе Калининградской области.

"Власти Польши усиливают безопасность на польско-российской границе в районе Калининградской области. Мы обеспечим физическую и электронную безопасность, а также усилим присутствие пограничников и сотрудников других служб", - приводит в субботу его слова Польское радио.

"На польско-российской границе мы обеспечим такую же безопасность, как ранее на границе с Беларусью", - добавил Моравецкий.

В январе 2022 года Польша приступила к возведению заграждения на границе с Беларусью. Оно представляет собой стальной забор длиной 186 км и высотой 5,5 метра с колючей проволокой. В начале октября Польша заявила о завершении строительства заграждения. Сообщалось также, что в систему защиты границы интегрированы электронные системы контроля, включая камеры ночного видения, тепловизионные камеры, десятки километров кабелей обнаружения.