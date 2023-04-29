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Регион 29.04.2023 22:47

Пашинян и Блинкен обсудили предстоящие в США переговоры Баку и Еревана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и госсекретарь США Энтони Блинкен провели в субботу телефонный разговор, в ходе которого обсудили предстоящие в США переговоры Баку и Еревана по мирному договору на уровне глав МИД, сообщила пресс-служба правительства Армении.

Там отметили, что Пашинян и Блинкен "обменялись мнениями относительно переговорного процесса между Арменией и Азербайджаном и предстоящих обсуждений в Вашингтоне".

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 30 апреля отправится в Вашингтон для участия в переговорах Баку и Еревана.

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Тэги: АРМЕНИЯ, США, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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