Пашинян и Блинкен обсудили предстоящие в США переговоры Баку и Еревана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и госсекретарь США Энтони Блинкен провели в субботу телефонный разговор, в ходе которого обсудили предстоящие в США переговоры Баку и Еревана по мирному договору на уровне глав МИД, сообщила пресс-служба правительства Армении.

Там отметили, что Пашинян и Блинкен "обменялись мнениями относительно переговорного процесса между Арменией и Азербайджаном и предстоящих обсуждений в Вашингтоне".

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 30 апреля отправится в Вашингтон для участия в переговорах Баку и Еревана.