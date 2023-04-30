Блинкен подтвердил приверженность США нормализации отношений между Ереваном и Баку

Госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил, что США готовы оказывать постоянную поддержку мирным переговорам Армении и Азербайджана, сообщил американский госдеп.

В сообщении говорится, что в телефонной беседе с армянским премьер-министром Николом Пашиняном Блинкен подчеркнул "важность мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном и пообещал постоянную поддержку США".

По словам госсекретаря, "прямой диалог и дипломатия являются единственным путем к прочному миру на Южном Кавказе".

В.Алиев