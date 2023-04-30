Блинкен подтвердил приверженность США нормализации отношений между Ереваном и Баку

Госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил, что США готовы оказывать постоянную поддержку мирным переговорам Армении и Азербайджана, сообщил американский госдеп.
В сообщении говорится, что в телефонной беседе с армянским премьер-министром Николом Пашиняном Блинкен подчеркнул "важность мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном и пообещал постоянную поддержку США".
По словам госсекретаря, "прямой диалог и дипломатия являются единственным путем к прочному миру на Южном Кавказе".
В.Алиев
Баку и Анкара подписали протокол о внесении изменений в соглашение о преференциальной торговле
Запрет импорта части сельхозпродуктов из Украины в пять стран ЕС планируется ввести 2 мая
В Азербайджане выявлено 26 новых случаев COVID-19
Серхио Перес нацелился на победу в Баку
Алиев посещает Cальянский район
Украина подписала три контракта с производителем БПЛА Baykar
Акар заявил об отсутствии угрозы от приобретенной Турцией у России ЗРС С-400
Референдум в Узбекистане по обновленной Конституции признан состоявшимся - ЦИК
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Доступный тариф для регионов от “Nar”: “Yerlim+”
В Бакинской высшей школе нефти прошла церемония открытия Международных научных конференций, посвященных 100-летнему юбилею Гейдара Алиева
Caspian Energy Club расширяет свою деятельность в странах Европы
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС