Байрамов отбыл в США для переговоров по проекту мирного соглашения с Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов по приглашению госсекретаря США Энтони Блинкена отбыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки, сообщает МИД Азербайджана. "В рамках визита планируется проведение очередного раунда переговоров по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией", - отмечает МИД. А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».