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Внешняя политика 30.04.2023 09:51

Байрамов отбыл в США для переговоров по проекту мирного соглашения с Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов по приглашению госсекретаря США Энтони Блинкена отбыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки, сообщает МИД Азербайджана.

"В рамках визита планируется проведение очередного раунда переговоров по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией", - отмечает МИД.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, США, АРМЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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