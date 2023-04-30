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СНГ 30.04.2023 10:29

Около 31 тыс. сотрудников МВД Узбекистана привлечено к обеспечению безопасности на референдуме, пока никаких обращений по нарушениям в ходе голосования не поступало - МВД

Почти 31 тыс. сотрудник МВД Узбекистана привлечен к обеспечению безопасности референдума по поправкам в Конституцию, который проходит в воскресенье в стране, сообщил на брифинге представитель МВД.

"30954 сотрудника МВД вовлечены в процесс обеспечения безопасности при проведении референдума, также задействовано с этой целью 550 транспортных средств", - сказал представитель МВД на брифинге в ЦИК, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан" из Ташкента.

Сотрудник министерства подчеркнул, что для обеспечения безопасности и общественного порядка госорганами Узбекистана были предприняты все необходимые меры.

"Кроме этого, сегодня, в день референдума, организовано суточное дежурство оперативных групп по всей стране, на самых важных объектах, включая аэропорты, железнодорожные вокзалы и т.д.

Представитель МВД добавил, что "до сих пор не поступало обращений о нарушениях в ходе голосования".

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УЗБЕКИСТАН, РЕФЕРЕНДУМ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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