Референдум в Узбекистане проходит без нарушений – замглавы МВД

В Узбекистане в день проведения республиканского референдума по проекту закона Конституции в новой редакции приняты необходимые меры по соблюдению безопасности и предотвращению нарушений общественного порядка на участках для голосования, заявил заместитель министра внутренних дел республики Бекмурод Абдуллаев.

«Личный состав продолжает нести службу в усиленном режиме. Во всех зданиях, где размещены избирательные участки, приняты меры по обеспечению безопасности», - сказал Абдуллаев на брифинге в воскресенье, передает корреспондент «Интерфакс-Азербайджан» из Ташкента.

По его словам, пока никаких нарушений в ходе голосования не выявлено.

При этом он заверил, что "если даже какие-то нарушения будут, то исполнительные органы, прокуратура, органы внутренних дел в обязательном порядке проверят и законное решение примут".

"В целом, обстановка в стране стабильная", - подчеркнул замглавы МВД.

А.Азизов