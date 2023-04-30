Референдум в Узбекистане проходит без нарушений – замглавы МВД

В Узбекистане в день проведения республиканского референдума по проекту закона Конституции в новой редакции приняты необходимые меры по соблюдению безопасности и предотвращению нарушений общественного порядка на участках для голосования, заявил заместитель министра внутренних дел республики Бекмурод Абдуллаев.
«Личный состав продолжает нести службу в усиленном режиме. Во всех зданиях, где размещены избирательные участки, приняты меры по обеспечению безопасности», - сказал Абдуллаев на брифинге в воскресенье, передает корреспондент «Интерфакс-Азербайджан» из Ташкента.
По его словам, пока никаких нарушений в ходе голосования не выявлено.
При этом он заверил, что "если даже какие-то нарушения будут, то исполнительные органы, прокуратура, органы внутренних дел в обязательном порядке проверят и законное решение примут".
"В целом, обстановка в стране стабильная", - подчеркнул замглавы МВД.
А.Азизов
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