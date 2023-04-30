Баку и Анкара подписали протокол о внесении изменений в соглашение о преференциальной торговле

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров сообщил о подписании протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение Баку и Анкары о преференциальной торговле.

«Мы подписали протокол о внесении изменений в соглашение о преференциальной торговле между правительством Азербайджана и правительством Турции», - написал Джаббаров в твиттере.

По его словам, «реализация документа придаст дополнительный импульс увеличению товарооборота» с Турцией.

Ранее сообщалось, что Баку и Анкара планируют расширить число товаров, на которые распространяется межправительственное соглашение о преференциальной торговле, подписанное 25 февраля 2020 года в Баку.

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