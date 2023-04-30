Явка на референдуме в Узбекистане на 11 часов превысила 35% - ЦИК

Явка на референдуме в Узбекистане по поправкам в Конституцию на 11:00 по местному времени (10:00 по Баку) составила 35,13%, сообщил заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров.
"10758 избирательных участков в Узбекистане открылись в 8:00. Граждане принимают активное участие в референдуме, они демонстрируют высокую избирательную культуру. По состоянию на 11 часов по местному времени уже проголосовало 6 млн 820 тыс. 838 человек, т.е. 35,13% избирателей, включенных в списки для голосования", - сказал Кучкаров на брифинге в воскресенье, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан" из Ташкента.
По его словам, за рубежом для голосования открыты 55 избирательных участка.
Кучкаров добавил, что до сих пор со стороны ЦИК не зафиксировано серьезных нарушений в ходе голосования по поправках в Конституцию.
Для признания референдума состоявшимся явка должна превысить 50%.
А.Азизов
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