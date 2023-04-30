МИД Иордании анонсировал консультации по возвращению Сирии в ЛАГ

МИД Иордании сообщил, что 1 мая в Аммане пройдет совещание министров иностранных дел Сирии и ряда арабских государств, направленное на возвращение Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ). Сообщение иорданского внешнеполитического ведомства было опубликовано в Twitter.
"Завтра, в понедельник, в Иордании состоится встреча министров иностранных дел Иорданского Хашимитского Королевства, Королевства Саудовская Аравия, Республики Ирак и Арабской Республики Египет с министром иностранных дел Сирийской Арабской республики. Эта встреча проводится в продолжение консультативного совещания стран Персидского залива, Иордании, Ирака и Египта, которое прошло 14 апреля в Джидде", - сообщили в МИД Иордании.
Членство Сирии в ЛАГ было приостановлено в 2011 году. Встреча лидеров 10 арабских стран в Джидде была посвящена обсуждению возможности восстановления членства Сирии в организации.
В.Алиев
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