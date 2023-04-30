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СНГ 30.04.2023 14:57

Референдум в Узбекистане по обновленной Конституции признан состоявшимся - ЦИК

В Узбекистане на референдуме по проекту закона о новой Конституции достигнут необходимый порог явки для признания плебисцита состоявшимся, сообщил заместитель председателя Центризбиркома республики Бахром Кучкаров.

"Обращаем внимание, что согласно закону, референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняли участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме. Таким образом, согласно полученным данным, установленный порог явки достигнут", - сказал Кучкаров на брифинге в воскресенье.

"В общем, по стране, на 13:00 (12:00 по Баку) получили бюллетени 12 млн 83 тыс. 105 гражданина, что составляет 62,24% от общего числа граждан, включенных в списки", - сказал он, сообщает корреспондент "Интерфакс-Азербайджан" из Ташкента.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: УЗБЕКИСТАН, РЕФЕРЕНДУМ, ЦИК


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