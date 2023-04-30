Референдум в Узбекистане по обновленной Конституции признан состоявшимся - ЦИК

В Узбекистане на референдуме по проекту закона о новой Конституции достигнут необходимый порог явки для признания плебисцита состоявшимся, сообщил заместитель председателя Центризбиркома республики Бахром Кучкаров.
"Обращаем внимание, что согласно закону, референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняли участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме. Таким образом, согласно полученным данным, установленный порог явки достигнут", - сказал Кучкаров на брифинге в воскресенье.
"В общем, по стране, на 13:00 (12:00 по Баку) получили бюллетени 12 млн 83 тыс. 105 гражданина, что составляет 62,24% от общего числа граждан, включенных в списки", - сказал он, сообщает корреспондент "Интерфакс-Азербайджан" из Ташкента.
А.Азизов
Байрамов отбыл в США для переговоров по проекту мирного соглашения с Арменией
Блинкен подтвердил приверженность США нормализации отношений между Ереваном и Баку
ВС Азербайджана не причастны к ранению армянского военнослужащего - Минобороны
Баку и Анкара подписали протокол о внесении изменений в соглашение о преференциальной торговле
Запрет импорта части сельхозпродуктов из Украины в пять стран ЕС планируется ввести 2 мая
В Азербайджане выявлено 26 новых случаев COVID-19
Серхио Перес нацелился на победу в Баку
Алиев посещает Cальянский район
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Доступный тариф для регионов от “Nar”: “Yerlim+”
В Бакинской высшей школе нефти прошла церемония открытия Международных научных конференций, посвященных 100-летнему юбилею Гейдара Алиева
Caspian Energy Club расширяет свою деятельность в странах Европы
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС