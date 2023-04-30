Акар заявил об отсутствии угрозы от приобретенной Турцией у России ЗРС С-400

Глава турецкого Минобороны Хулуси Акар заявил, что нет никакой угрозы в приобретении Анкарой у Москвы зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-400. Об этом сообщает телеканал Habertürk.
По словам Акара, Турция будет использовать ЗРС только в случае нападения на страну.
"Проведены работы по обучению персонала, хранению, использованию и транспортировке комплекса, который представляет собой систему ПВО повышенной дальности. В настоящее время система стоит и все готово к применению", - пояснил министр.
Он добавил, то система является оборонительной, и угроза от нее не будет исходить до тех пор, пока на страну не будет совершено нападение.
Акар добавил, что Турция купила ЗРС С-400 после того, как Вашингтон не продал Анкаре ЗРК Patriot.
В.Алиев
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