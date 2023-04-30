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Дальнее зарубежье 30.04.2023 16:41

Украина подписала три контракта с производителем БПЛА Baykar

Украине удалось заключить три новых соглашения с турецким производителем Baykar. Об этом сообщил министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин.

"Есть важный результат - три новых соглашения с турецким производителем Baykar для украинских производителей. Детали, ясное дело, не расскажу, но уверяю, эти контракты дают нашей стране экспортную выручку и оружие нового поколения", - уточняется в сообщении Камышина.

Согласно информации пресс-службы ведомства, подписание соглашений состоялось с двумя украинскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

В.Алиев

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Тэги: УКРАИНА, ТУРЦИЯ, БПЛА, BAYKAR


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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