Украина подписала три контракта с производителем БПЛА Baykar

Украине удалось заключить три новых соглашения с турецким производителем Baykar. Об этом сообщил министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин. "Есть важный результат - три новых соглашения с турецким производителем Baykar для украинских производителей. Детали, ясное дело, не расскажу, но уверяю, эти контракты дают нашей стране экспортную выручку и оружие нового поколения", - уточняется в сообщении Камышина. Согласно информации пресс-службы ведомства, подписание соглашений состоялось с двумя украинскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса. В.Алиев

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