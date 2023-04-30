В Азербайджане выявлено 26 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 26 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 831 тыс. 380, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Днем ранее был зарегистрировано 38 случаев.

За 24 часа от COVID-19 никто не умер.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 241 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 820 тыс. 867 человек (+6 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 272 человекa.

За сутки медики провели 753 теста на коронавирус против 1166 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 590 тыс. 257 тестов на COVID-19.

В.Алиев