Во время встречи Ильхама Алиева с главой Boeing подчеркнута важность открытия новых авиамаршрутов в Карабахе и Восточном Зангезуре

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял исполнительного вице-президента компании Boeing, президента и главного исполнительного директора компании Boeing Commercial Airplanes Стэнли Дила, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
Отмечается, что во время встречи важным событием было признано недавнее соглашение между Азербайджаном и Boeing о закупке 8 современных самолётов Boeing 787 Dreamliner, было подчеркнуто многолетнее успешное и надежное сотрудничество между Азербайджаном и компанией Boeing.
"В ходе беседы было отмечено проведение в Азербайджане больших работ в сфере транспорта, а также превращение Азербайджана в важный международный и региональный транспортный узел и открытие новых аэропортов", - говорится в сообщении.
Также было подчеркнута важность открытия новых авиамаршрутов в Карабахе и Восточном Зангезуре, выражена уверенность в развитии сотрудничества и впредь.
На встрече была отмечена организация гонок "Формулы-1" в Азербайджане на высоком уровне, подчеркнута важность приезда в страну большого количества туристов. Было родчеркнуто, что Азербайджан стал местом проведения престижных мероприятий и что страна внесла свой вклад в международное сотрудничество, говорится в сообщении.
В.Алиев
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