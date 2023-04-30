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Внешняя политика 30.04.2023 17:46

Президент Алиев и глава FIA отметили важность организации в Азербайджане соревнований «Формулы-1»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял Президента Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммада Бен Сулайема, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

В ходе встречи было выражено удовлетворение многолетним успешным сотрудничеством между Азербайджаном и Международной автомобильной федерацией, отмечена важность организации в Азербайджане соревнований "Формулы-1" на высоком уровне.

"Подчеркнуто, что проведение в Азербайджане очень важных мероприятий мирового уровня, в том числе спортивных соревнований, вносит важный вклад в международное сотрудничество", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе беседы была выражена уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества между Азербайджаном и Международной автомобильной федерацией.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, АЛИЕВ, Ф/1


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