Президент Алиев и глава FIA отметили важность организации в Азербайджане соревнований «Формулы-1»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял Президента Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммада Бен Сулайема, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

В ходе встречи было выражено удовлетворение многолетним успешным сотрудничеством между Азербайджаном и Международной автомобильной федерацией, отмечена важность организации в Азербайджане соревнований "Формулы-1" на высоком уровне.

"Подчеркнуто, что проведение в Азербайджане очень важных мероприятий мирового уровня, в том числе спортивных соревнований, вносит важный вклад в международное сотрудничество", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе беседы была выражена уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества между Азербайджаном и Международной автомобильной федерацией.

В.Алиев