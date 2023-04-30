Серхио Перес выиграл Гран-при Азербайджана «Формулы-1»

Вслед за победой в спринте пилот Red Bull Серхио Перес в воскресенье стал победителем Гран-при Азербайджана, бакинского этапа чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-1».

Второе место занял его партнер по команде Макс Ферстаппен, третьим стал гонщик Ferrari Шарль Леклер.

В субботу Серхио Перес одержал в Баку победу в первой спринтерской гонке чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-1» этого года.

Тройка лидеров личного зачета осталась неизменной. Макс Ферстаппен (93 очка) занимает первое место, на второй и третьей строчках располагаются Серхио Перес (87) и Фернандо Алонсо (60) из Aston Martin.

Кубок конструкторов возглавляет Red Bull (180 очков), следом идет Aston Martin (87), на третьем месте - Mercedes (76).

Гран-при Азербайджана проходил в Баку с 28 по 30 апреля. «Королевские гонки» проводятся в Баку с 2016 года, с 2017 года - под названием Гран-при Азербайджана.

Следующий этап сезона - Гран-при Майами - пройдет с 5 по 7 мая в Майами (США).

Р.Керимов