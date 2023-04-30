Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь обыграл россиянина Непомнящего и стал 17-м чемпионом мира по шахматам

Россиянин Ян Непомнящий на тай-бреке проиграл китайцу Дин Лижэню в матче за шахматную корону, который прошел воскресенье в Астане.
Таким образом спортсмен из КНР стал 17-м по счету чемпионом мира по шахматам.
Матч за мировую шахматную корону стартовал 9 апреля. 14 партий с классическим контролем времени завершились вничью 7:7. Последующие три партии в быстрые шахматы также не выявили победителя. Исход поединка решился в четвертом рапиде.
32-летний Непомнящий участвовал в матче как победитель турнира претендентов 2022 года в Мадриде. 30-летний Дин Лижень занял в нем второе место, он заменил отказавшегося от игры 16-го чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.
Призовой фонд поединка в Астане составил 2 млн евро. Победитель получит 55% от суммы.
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