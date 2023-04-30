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Дальнее зарубежье 30.04.2023 19:58

В Судан прибыл первый самолет с 8 тоннами гуманитарной помощи от Красного Креста

Первый гуманитарный груз для пострадавших в результате конфликта в Судане прибыл в Порт-Судан из иорданской столицы Аммана. Об этом сообщило суданское отделение Международного комитета Красного Креста (МККК) в Twitter.

Уточняется, что первый груз состоит из 8 тонн медицинских средств первой необходимости. Ожидается, что гуманитарная помощь будет направлена в больницы в Хартуме, а также Суданскому обществу Красного Полумесяца, оказывающему первую помощь пострадавшим в ходе столкновений.

В МККК также сообщили, что в ближайшее время планируется отправление второго самолета с бригадой медиков и лекарствами.

Ранее директор по вопросам информации МККК заявлял Al Arabiya, что организация приняла решение об эвакуации персонала из офиса в столице Судана Хартуме.

Конфликт между Вооруженными силами Судана во главе с фактическим лидером страны, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим Силами быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало перешел в открытую фазу утром 15 апреля.

В.Алиев

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Тэги: СУДАН, ГУМПОМОЩЬ, К/КРЕСТ

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