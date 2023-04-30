Явка на на конституционном референдуме в Узбекистане составила более 81% - ЦИК

В Узбекистане явка на всенародном референдуме по проекту закона о новой Конституции страны к 17:00 (16:00 по Баку) составила 81,39%, сообщает ЦИК республики в воскресенье.
"Проголосовали 15 млн 802 тыс. 095 граждан из числа внесенных в списки", - сказал на брифинге в воскресенье заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров, сообщает корреспондент "Интерфакс-Азербайджан" из Ташкента..
Как сообщалось, гражданам республики предстоит ответить на единственный вопрос: "Принимаете ли вы Конституционный закон о Конституции Республики Узбекистан".
А.Азизов
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