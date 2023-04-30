Серхио Перес: было тяжело, но нам удалось удержать ситуацию под контролем

Пилот Red Bull Серхио Перес, вслед за победой в спринте в воскресенье ставший победителем Гран-при Азербайджана, прокомментировал итоги гонки в Баку.
«Сегодня у нас все получилось. Мы смогли удержаться в зоне DRS, продолжали прессинговать Макса (Ферстаппена - ИФ). Думаю, нам удалось лучше провести первый отрезок гонки. Тогда все выглядело неплохо, но затем на трассу выехала машина безопасности, и можно сказать, что после этого началась другая гонка, но уже на жестких шинах, - заявил Перес, слова которого приводятся на сайте организаторов гонки. - Сегодня мы выложились на максимум, оба несколько раз чиркали по барьерам, атаковали на пределе возможного. Макс активно прессинговал меня на протяжении гонки, было тяжело, но нам удалось удержать ситуацию под контролем».
Вслед за победой в спринте пилот Red Bull Серхио Перес в воскресенье стал победителем Гран-при Азербайджана, бакинского этапа чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-1». Второе место занял его партнер по команде Макс Ферстаппен, третьим стал гонщик Ferrari Шарль Леклер.
В субботу Серхио Перес одержал в Баку победу в первой спринтерской гонке чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-1» этого года.
Тройка лидеров личного зачета осталась неизменной. Макс Ферстаппен (93 очка) занимает первое место, на второй и третьей строчках располагаются Серхио Перес (87) и Фернандо Алонсо (60) из Aston Martin.
Кубок конструкторов возглавляет Red Bull (180 очков), следом идет Aston Martin (87), на третьем месте - Mercedes (76).
Гран-при Азербайджана проходил в Баку с 28 по 30 апреля. «Королевские гонки» проводятся в Баку с 2016 года, с 2017 года - под названием Гран-при Азербайджана.
Следующий этап сезона - Гран-при Майами - пройдет с 5 по 7 мая в Майами (США).
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