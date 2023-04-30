Силы быстрого реагирования Судана заявили о продлении режима прекращения огня

Силы быстрого реагирования (СБР) объявили о продлении на 72 часа режима прекращения огня в Судане, передает в воскресенье "Аль-Джазира".

Телеканал не уточняет, согласны ли на это в армии Судана, ведущей бои против СБР.

Если бы режим прекращения огня не удалось продлить, срок его действия истёк бы в ночь на понедельник.

Ситуация в Судане осложнилась 15 апреля, когда в столице страны Хартуме и некоторых других городах вспыхнули боестолкновения с применением тяжелого вооружения между армией страны и военизированным формированием - СБР.