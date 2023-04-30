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СНГ 30.04.2023 22:00

В ФСБ установили причастных к убийству вице-губернатора Санкт-Петербурга Маневича в 1997 году

Установлены двое причастных к заказному убийству вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича в 1997 году, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В ходе следственных действий процессуально задокументирована причастность к совершению преступления двух членов ОПГ г. Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в "Интерфакс" в воскресенье.

По данным ведомства, один из фигурантов "осуществлял наблюдение за местом жительства чиновника и передавал своему подельнику информацию о передвижении М. Маневича", а второй - "стрелял по автомобилю, в котором находился вице-губернатор".

"Получены признательные показания обоих фигурантов о подготовке и совершении убийства М.Маневича по "заказу" лидера т.н. "тамбовской" преступной группировки г. Санкт-Петербурга Барсукова (Кумарина) Владимира", - добавили в ЦОС.

Как уточнили в ФСБ, Барсуков лично передал киллерам орудие совершения преступления - автомат Калашникова.

"Следственные действия по процессуальному закреплению обстоятельств раскрытого преступления продолжаются", - заключили в ведомстве.

Рано утром 18 августа 1997 года машина, на которой Маневич и его жена ехали на работу, была расстреляна снайпером с чердака одного из домов на пересечении улицы Рубинштейна и Невского проспекта. Получив смертельные ранения в шею и грудь, вице-губернатор скончался по дороге в больницу.

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Тэги: РОССИЯ, ФСБ


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