Ушел из жизни модельер Вячеслав Зайцев

Российский модельер Вячеслав Зайцев скончался на 86-м году жизни, сообщили "Интерфаксу" в Российской академии художеств (РАХ). "Подтверждаем информацию о смерти Вячеслава Михайловича", - сказали агентству в пресс-службе РАХ. Информацию о дате и месте похорон пока в Академии сообщить не смогли. Зайцев - российский модельер, академик Российской академии художеств, народный художник России, основатель Московского дома моды Вячеслава Зайцева.

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