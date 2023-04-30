Ушел из жизни модельер Вячеслав Зайцев

Российский модельер Вячеслав Зайцев скончался на 86-м году жизни, сообщили "Интерфаксу" в Российской академии художеств (РАХ).
"Подтверждаем информацию о смерти Вячеслава Михайловича", - сказали агентству в пресс-службе РАХ.
Информацию о дате и месте похорон пока в Академии сообщить не смогли.
Зайцев - российский модельер, академик Российской академии художеств, народный художник России, основатель Московского дома моды Вячеслава Зайцева.
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